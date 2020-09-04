Уфа, 4 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Мужчину подозревают в жестоком убийстве женщины в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство

По сообщению пресс-службы ведомства, в вечернее время 3 сентября в лесопосадке города Стерлитамака было обнаружено тело женщины 46-ти лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре следователи установили личность подозреваемого в этом преступлении.

По версии следствия, вечером 2 сентября 31-летний подозреваемый и потерпевшая в лесопосадке употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент они поссорились. Мужчина нанес потерпевшей раны, от которых она скончалась на месте происшествия.

Сообщается, что подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.