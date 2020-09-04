Тбилиси, 4 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В центре столицы Грузии Тбилиси возле здания филармонии прогремел взрыв, сообщает 4 сентября радиостанция Sputnik.

mikegi Взрыв

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция. О пострадавших не сообщается.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек пострадал в результате взрыва, прогремевшего на газовой заправке в Грузии.

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