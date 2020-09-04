Уфа, 4 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха ночью до —2 °C ожидается в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

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По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в некоторых северо-восточных районах ожидается небольшой дождь. Ветер местами порывистый.

Отмечается, что местами ночью столбик термометра может опуститься до —2 °C. А днем температура воздуха может подняться до 19 °C. На некоторых участках автотрасс в ночные и утренние часы местами может быть туман с видимостью до 500 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасности.