Москва, 4 сентября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Российские туристы снова лидируют по количеству прибытий в Анталью. В августе их число на 14% превысило количество отдыхающих из трех стран: Украины, Великобритании и Германии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Кемере. Турция

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В начала 2020 года доля туристов из России в Анталье составила 31% иностранного турпотока, в августе — 42% всего турпотока.

За январь-август в Анталью прибыли около 1,56 млн иностранных туристов, 484 тыс. прилетели из России. В августе турецкая провинция приняла 798,5 тыс. туристов из-за рубежа, почти половина (336,4 тыс. человек) из них прибыли из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость размещения российских туристов в отелях Турции, расположенных в курортных зонах, снижена более чем на 20%.

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