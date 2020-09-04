Калужский избирком игнорирует поручение Памфиловой
Калуга, 4 сентября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия отменила решения калужского облизбиркома и Малоярославецкой территориальной комиссии, в которых они неправомерно отказывали в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания области жителю Малоярославца Сергею Кременеву. Однако руководители избирательной кампании в регионе пока не спешат выполнять рекомендации ЦИКа. Об этом 4 сентября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM претендент на депутатский мандат Сергей Кременев.
По его словам, 16 июля он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Законодательное собрание Калужской области и стал собирать подписи избирателей. В итоге было собрано более чем достаточно подписей. Положенные по закону 1320 подписей были представлены в Малоярославецкую территориальную избирательную комиссию.
Ранее офицер запаса и орденоносец Сергей Кременев с 2004 по 2015 годы дважды избирался депутатом Законодательного собрания Калужской области.