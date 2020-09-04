Москва, 4 сентября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Средняя цена нефти в 2021 году окажется в пределах 50−55 долларов за баррель. Об этом в ходе онлайн-конференции «Энергия будущего» заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Мой прогноз более скромный, чем у Goldman Sachs. По моему мнению, в 2021 году мы, скорее всего, окажемся в коридоре 50−55 долларов за баррель», — сказал Новак.

При этом он не исключил, что цена может оказаться на уровне 65 долларов за баррель.

Новак также подчеркнул, что в течение года возможны как высокие, так и низкие цены на нефть.