Углич, Ярославская область, 4 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Бывший директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Угличское лесничество» Сергей Иванов приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Вырубка леса в заказнике «Верхневолжский»

Иванов осужден Угличским районным судом по статье «Превышение полномочий. Речь идёт о незаконной вырубке леса в государственном заказнике.

«Как установлено судом, подсудимый, являясь должностным лицом — директором ГКУ ЯО «Угличское лесничество», в период с июня 2017 года по май 2018 года незаконно дал указание своим подчиненным подготовить разрешительные документы на предоставление лесных насаждений в заповедных лесных участках, расположенных в особо охранных частях заказника «Верхне-Волжский», входящего в состав территории Угличского муниципального района. В результате последовавшей незаконной рубки древесины государству был причинен материальный ущерб на сумму свыше 35 миллионов рублей», — сообщили в Ярославском областном суде.

Сергей Иванов обвинялся еще и по статье «Служебный подлог», однако по этой статье дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ России. Расследованием занимался Следственный комитет.