Вашингтон, 4 сентября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Россия иСША— цивилизационные противники, междукоторымивозможно только временное взаимопонимание и толькопри определенных обстоятельствах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 сентября, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

Как сообщалось ранее, президент США, выступая перед своими сторонниками, заявил, что «было бы хорошо» наладить отношения с Россией. Также он отметил, что его оппоненты из Демократической партии «всегда говорят о России» (и потому кажутся ему «маньяками»), но никогда при этом не говорят о Китае.

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«Говоря о желании «поладить» с Россией, Дональд Трамп искренен лишь наполовину. Главное для него сейчас не это, главное — это ещё раз ударить по его оппонентам из Демократической партии США за их действительно маниакальное стремление вредить этим отношениям, ставить препоны на пути любых его действий такого рода.

Политика американских «демократов» (по понятным, думаю, причинам ставлю это слово в кавычки) — это, конечно, катастрофа для Америки. И для американо-российских отношений это весьма и весьма неблагоприятный фактор.

В то же время особо надеяться на то, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах политика США в отношении нашей страны быстро приобретёт положительный характер, не приходится. В политике крупных держав всегда присутствует инерция. Под влиянием обстоятельств последних лет Трамп сделал столько контрпродуктивного в американо-российских делах, что сразу от такого «наследия» не отойдёшь.