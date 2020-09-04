Ярославль, 4 сентября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля вынес решение об аресте подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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Ранее подозреваемый находился под домашним арестом. Решение об этом суд принял в июне этого года. Однако в конце августа мужчина решил, что сможет обмануть систему контроля. Он разорвал ремешок браслета, оставил браслет дома около контрольного устройства, а сам покинул место ареста.

Через три дня сотрудники уголовно-исполнительной инспекции пришли с проверкой и обнаружили, что подозреваемого нет. Вскоре мужчина был обнаружен.

«В связи с нарушением обвиняемым порядка исполнения меры пресечения следственный орган вышел в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Постановлением Красноперекопского районного суда обвиняемый заключен под стражу на оставшийся период предварительного расследования по делу и рассмотрения его судом по существу», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Подозреваемому 40 лет, у него есть дети. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.