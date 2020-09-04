Ярославль, 4 сентября, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Ярославский музей-заповедник возобновил свою работу, прерванную из-за обнаружения снаряда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в самом музее.

Yarnews.net Оцепление в Ярославском музее-заповеднике

Найденный в ходе ремонта водопровода предмет действительно оказался снарядом, предположительно, от трехдюймового орудия. Судя по всему, он лежал в земле со времен боевых действий 1918 года.

Сапёры вывезли снаряд, сотрудники и посетители вернулись на территорию Ярославского музея-заповедника.