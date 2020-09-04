Вашингтон, 4 сентября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что России необходимо полностью раскрыть программу изготовления боевых отравляющих веществ группы «Новичок».

Йенс Столтенберг

По его словам, страны военного блока обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным, однако пока нельзя сказать, какими они будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный мог быть отравлен веществом, которое похоже на газ «Новичок», якобы применявшийся для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В МИД РФ указали на отсутствие каких-либо доказательств этого.

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