Москва, 4 сентября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. В День города Москвы Библиотека № 180 предлагает прочитать «московский текст» философов, писателей и ученых, живших и творивших в столице в разные годы.

М.И.Шестеркин. Федоров на балконе Румянцевского музея

Разговор об образах Москвы в русской мысли и литературе откроется 5 сентября в 14−00 авторской экскурсией «Московский Сократ Николай Федоров и его «московский текст», которую проведет филолог Анастасия Гачева. Экскурсия стартует от усадьбы Салтыковых-Чертковых (ул. Мясницкая, д. 7), во флигеле которой в 1860-е годы располагалась знаменитая Чертковская библиотека, а завершится в Молочном переулке, где находится один из самых известных адресов легендарного москвича, родоначальника философии космизма, библиотекаря и педагога Николая Федоровича Федорова (1829−1903). Участники экскурсии узнают о федоровском мифе Москвы, творившемся в его встречах и спорах со Львом Толстым, Владимиром Соловьевым, Николаем Страховым и Афанасием Фетом, о том, почему Федоров называл Москву «самородным музеем» и как создавал свой проект Москвы будущего.

В 18−00 в Библиотеке № 180 пройдет презентация новых книг издательства «Академический проект»: культуролога Георгия Гачева «Философия быта как бытия», философа Светланы Семеновой «Философ будущего Николай Федоров» и филолога Анастасии Гачевой «Идеал ведь тоже действительность…» Русская философия и литература». Георгий Гачев, придумавший свой метод философского чтения повседневности, тех предметов, среди которых живем (окно, дом, щи, кошка, вальс), сочинил и свою мифологему Москвы: ей посвящен целый раздел его новой книги. А воспоминания Гачева о московском детстве и юности раскрывают читателю быт интеллигентской Москвы 1930-х — начала 1950-х годов.

Разговор о «московском тексте» «некалендарного» двадцатого века продолжится 6 сентября в 13−00 в рамках экскурсии-одиссеи «Переоткрытие Беляево». Автор экскурсии, филолог Анна Горская предлагает, встретившись у Библиотеки № 180, мозгового центра одного из самых интеллектуальных районов Москвы, пропутешествовать во времени и вернуться в экспериментальное и экспериментирующее, поэтическое, философское, авангардное Беляево. Увидеть знаменитый Институт биоорганической химии, корпуса которого складываются в молекулу ДНК, «Девятый узел», через который идет весь российский интернет, настоящую желтую субмарину, пришвартованную во дворе Геологоразведочного университета. Вместе почувствовать беляевский genius loci, созданный архитекторами, писателями, художниками, учеными.

Вход свободный

Библиотека №180 Москвы

ул. Профсоюзная, д. 92 (м. Беляево, последний вагон от центра)

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