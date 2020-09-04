Калуга, 4 сентября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

40.mchs.gov.ru На трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

В результате лобового столкновения автомобилей скончались два пассажира автомобиля Toyota: 48-летняя и 68-летняя женщины. Также был госпитализирован водитель Toyota, 36-летний житель Брянской области.

По факту ДТП с гибелью людей следственным органом возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.