Чита, 4 сентября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. В Забайкальском государственном университете занятия так и не начались из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба вуза, принятое руководством решение начать учёбу после 12 сентября поможет университету провести санитарно-эпидемиологические меры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

"Эта неделя будет каникулярной, то есть следующие летние каникулы студентам уменьшат на тот же срок», — сообщили в пресс-службе ЗабГУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает сегодня, 4 сентября, оперативный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 составляет уже 4770 человек (35 за последние сутки).