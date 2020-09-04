Москва, 4 сентября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Российская экономика вернётся к росту уже в 2021 году. Об этом на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2020 заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост экономики

«Мы ожидаем, что снижение экономики к концу этого года составит 5%, к росту она вернется в течение следующего года», — сказал Мантуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что падение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4%.