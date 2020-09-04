Москва, 4 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента совместно с правительством РФ и Общественной палатой доработать и подготовить ко второму чтению законопроект о поиске пропавших без вести людей по геолокации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В настоящее время в Госдуме находится проект закона о поиске пропавших без вести людей по геолокации. В соответствии с задачей, которую поставил президент, профильным комитетам Госдумы по информационной политике, по безопасности и по финрынку дано поручение совместно с правительством и Общественной палатой доработать законопроект, подготовив его к рассмотрению во втором чтении», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он напомнил, что год назад Госдума приняла закон о праве полицейских оперативно использовать геолокационные данные мобильных телефонов для поиска пропавших детей, однако в отношении взрослых этот вопрос до сих пор не урегулирован.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами Общественной палаты поручил «обеспечить доработку законопроекта, предусматривающего «определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей».

«Как показывает практика, большинство из пропавших имеют при себе мобильные телефоны. И использование сведений о месте нахождения абонента в сети — наиболее эффективный способ найти их как можно быстрее. Даже если в какой-то момент сеть пропала, можно определить последнее местоположение, когда телефон был в сети, и это значительно сузит круг поисков», — отметил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно в России в розыске находится свыше 120 тыс. без вести пропавших людей. В базе данных информация о пропавшем человеке хранится 15 лет. Ежегодно объявляется в розыск еще свыше 70 тыс. человек, каждый год находят более 65 тыс. человек.

Законопроект о поиске людей по геоданным находится на рассмотрении Госдумы с 2018 года.