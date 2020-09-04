Кострома, 4 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В костромских ресторанах и кафе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. О решении оперативного штаба на личной странице в Facebook сообщил председатель совета костромского отделения «Деловой России» Дмитрий Аббакумов. Соответствующий документ будет опубликован на сайте администрации региона в ближайшее время.

Pixnio.com Свадьба

С 5 сентября предприятия общепита могут проводить свадьбы, банкеты, поминальные обеды исключительно на открытых верандах и террасах. Собирать на свежем воздухе можно не более 30 человек. Кроме того, в ресторанах посетителям могут подавать только индивидуальные порционные блюда, без общих кушаний. Дискотеки и танцы запрещаются.

Также с 5 сентября возобновляется работа небольших кафе и баров. Запрет на работу общепита в ночное время с 1 часа ночи до 6 часов утра, за исключением работы на вынос, продляется на неопределённый срок.

Напомним, 13 августа после четырёх случаев заражения костромичей на банкетах общепиту запретили проводить любые массовые мероприятия. Предприниматели не согласились с решением властей и написали обращение к губернатору региона Сергею Ситникову и бизнес-омбудсмену Борису Титову. В письме они попросили чиновников разрешить проводить «массовые мероприятия на открытом воздухе, свадьбы и юбилеи в отдельных банкетных залах при жестком соблюдении профилактических мер».

При этом в Костромской области до сих пор не работают ночные клубы, дискотеки, кальянные, детские игровые комнаты и игровые аппараты в помещениях. Эти ограничения будут действовать ориентировочно до 19 сентября.