Калуга, 4 сентября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В Калуге второй день ищут двух школьников девяти и 11 лет. Мальчики не вернулись из школы домой, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Александр Сайганов Значок «Лиза Алерт»

По предположению поисковиков, проживающие с родителями, в жилом микрорайоне на Правам берегу областного центра, разыскиваемые дети могут находиться в любом месте Калуги. Приметы первого мальчика: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, русые короткие волосы и серые глаза. Был в синей рубашке, черных джинсах и сине-голубых кроссовках. Приметы второго ребёнка: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. На мальчике были голубая рубашка, черные брюки, чёрные кроссовки.

Вместе с поисковиками детей ищут и их родители. Любая информация о пропавших школьниках принимаются по телефонам единой экстренной службы и горячей линии поисковиков.