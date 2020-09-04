Чебоксары, 4 сентября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Чувашия продолжает встречать высоких гостей. Сегодня, 4 сентября, в республику прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. За неделю это уже третий визит представителей федеральных структур: ранее в Чувашии побывали глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Ольга Ярилова и Олег Николаев

Глава Минкультуры Ольга Любимова, чей визит анонсировался ранее, находится в настоящее время в Белоруссии в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова на встрече с врио главы Чувашии Олегом Николаевым обсудили перспективы сотрудничества в развитии высшего образования в сфере культуры и искусства. Было отмечено, что в этой сфере республика может стать «пилотом».

"Чувашия один из немногих регионов, где сохранились вузы культуры и искусства, региональные вузы. Безусловно, это важно. Этот вуз обеспечивает кадрами республику. В первую очередь, дома культуры, библиотеки, исполнительские факультеты. Предлагаем, чтобы Чувашия стала пилотным регионом по созданию образовательного консорциума — объединения нескольких вузов», — подчеркнула Ольга Ярилова.

По её словам, один из федеральных вузов готов подписать соглашение с чувашским вузом о сотрудничестве и наставничестве. Замминистра культуры РФ считает, что это только первое соглашение в рамках такого объединения и что к этой работе присоединятся и другие участники — работодатели, научное и культурное сообщество. Олег Николаев поддержал предложение, подчеркнув, что республика со своей стороны окажет «всяческое содействие».

Ольга Ярилова совместно с Олегом Николаевым также проведут итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания Чебоксар и 100-летия образования Чувашской автономной области — юбилеи отмечались в 2019 и 2020 годах. Также запланирована встреча с волонтерами культуры и студенческим активом Чувашского государственного института культуры и искусств.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Чувашии побывал министр промышленности РФ Денис Мантуров, 31 августа республику посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.