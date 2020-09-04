Курган, 4 сентября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Накануне выборов в Курганскую областную дума седьмого созыва полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поставил перед главой Зауралья Вадимом Шумковым задачу обеспечить прозрачность волеизъявления граждан. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года

Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков. Имеющиеся системы должны функционировать бесперебойно, подчеркнул полпред.

Вадим Шумков в свою очередь отметил высокий уровень конкуренции на предстоящих выборах в облдуму — на одно место по одномандатным округам приходится более четырёх претендентов, а по партийным спискам — свыше десяти. Губернатор Зауралья обещал принять все необходимые меры по обеспечению прозрачности процедуры волеизъявления граждан.

Напомним, выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва пройдут в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября 2020 года.