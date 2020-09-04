Москва, 4 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В Москве 4 сентября завершилась церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Клюев

Церемония состоялась в Малом театре, в котором работал Клюев, и продолжалась около полутора часов.

Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил родным и близким актёра Бориса Клюева телеграмму с соболезнованиями в связи с его кончиной.