Зампред ЦК КПРФ призвал ярославцев идти на выборы в последний день
Ярославль, 4 сентября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин посетил Ярославль 3 сентября. Визит связан с предстоящими выборами депутата Госдумы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Афонин приехал поддержать кандидата от партии Елену Кузнецову.
Впервые в Ярославской области на выборах будет опробовано дистанционное электронное голосование. Лидеры коммунистов считают его «непрозрачным».
Один из лидеров партии скептически относится и к многодневному голосованию. Афонин полагает, что оно также открывает возможности для манипуляций. По его мнению, противостоять этому можно только высокой явкой избирателей.
Заместитель председателя ЦК КПРФ также провел встречу с членами бюро Ярославского областного комитета партии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Ярославской области состоятся довыборы депутата Государственной думы России по 194 округу. В них принимают участие глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко («Единая Россиия»), московский экономист Оксана Ромашкова («Коммунисты России»), депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова (КПРФ), секретарь ЦК «КПСС» Олег Булаев, депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова (ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов, советник ректора МГТУ Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).