Ново-Огарево, Московская область, 4 сентября, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в Москве является благоприятной. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

«Экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной», — сказал глава государства.

Путин отметил, что экономические успехи столицы «надо признать». Он поблагодарил команду Собянина за результаты работы.