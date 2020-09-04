Красноярск, 4 сентября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае 15-летний подросток подозревается в приготовлении к взрыву в школе. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Krk.sledcom.ru Задержанный подросток

По результатам рассмотрения поступивших из краевого УФСБ материалов следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района. Он подозревается в приготовлении к теракту, незаконном хранении и переноске взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств.

По предварительной версии следствия, весной 2020 года подросток решил, что совершит теракт в школе. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашёл необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.

Свои преступные намерения подросток не довел до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Подросток задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно о том, что в Бурятии будут судить 19-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении к массовому убийству людей в учебном заведении.

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