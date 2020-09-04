Кострома, 4 сентября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. 11-летний мальчик, едва не утонувший в бассейне костромской спортивной школы, пришёл в сознание. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Костромской области.

Фото: СУ СКР по Костромской области

«Ребенок пришёл в сознание, но самостоятельно принимать пищу пока не может. Улучшение в принципе есть, в его состоянии наметилась положительная динамика. Однако, долгосрочных прогнозов врачи пока не делают», — рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, инцидент произошёл вечером 2 августа. Мальчик учился плавать на спине с помощью специальной дощечки, позволяющей ему держаться на поверхности воды. Учительница отошла от мальчика и пропустила момент, когда устройство выскочило из-под его тела. Ребёнок не умел плавать и ушел под воду. Там он находился около минуты, пока не был замечен другими детьми.

По факту происшествия в Костроме возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование продолжается.