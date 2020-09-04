Берлин, 4 сентября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Европейский союз не будет вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы «сохранить открытыми каналы для диалога». Об этом пишет Dei Welt.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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Вместе с тем, пишет агентство, власти Польши, а также стран Прибалтики настаивали на внесении белорусского лидера в санкционный список.

Против ограничительных мер высказалась Германия, Франция и Италия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Также в список лиц, которым закрыт въезд в эти республики, попали ещё 29 белорусских чиновников.

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