Омск, 4 сентября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Омске замечены в продаже сувениры с весьма неоднозначными принтами. Телеграм-каналы сообщили о том, что в галерее местного художника Дамира Муратова запустили в продажу кружки с его работами.

Цитата со страницы bednotownfactory в instagram.com «United Kingdom of Siberia»

На одной из кружек изображён флаг, имеющий сходство с флагом США, и надпись United States of Siberia («Соединённые Штаты Сибири»). На другой кружке (с изображением флага, похожего на флаг Великобритании) написано United Kingdom of Siberia («Соединённое королевство Сибири»).

Цитата со страницы bednotownfactory в instagram.com «United States of Siberia»

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории, признаётся экстремизмом.

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