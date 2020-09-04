Один из задержанных ФСБ готовил теракт в школе 1 сентября
Москва, 4 сентября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Один из задержанных по подозрению в подготовке массовых убийств сотрудниками ФСБ молодых людей готовился к совершению террористического акта на школьной линейке 1 сентября. Это следует из видеоролика, который распространил 4 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Теракт в школе
На видео показана переписка одного из задержанных молодых людей.
«Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <…> 100 хочу убить», — написал в своем сообщении молодой человек, также утверждая, что он изготовил по схеме трубчатую бомбу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее тринадцать участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийства в России, задержали сотрудники ФСБ.