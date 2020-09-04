Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Нью-Йорке вечером 3 сентября автомобиль проехал через толпу протестующих на Таймс-сквер, передает телеканал WABC.

Цитата из видео на YouTube Машина въехала в толпу протестующих в Нью-Йорке

Как передает телеканал, инцидент произошел во время марша участников движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») и митинга в поддержку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Машина Ford Taurus выехала на площадь и протаранила собравшихся. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в американском городе Портленде (штат Орегон) 17 июня толпу протестующих протаранил легковой автомобиль, пострадали три человека.

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