Москва, 4 сентября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Тринадцать участников закрытого интернет-сообщества, которые готовили массовые убийства в России, задержали сотрудники ФСБ. Об этом 4 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 из них являлись членами закрытого сообщества в одной из соцсетей.

У задержанных были изъяты четыре взрывных устройства с поражающими компонентами, готовые к применению, компоненты для создания зажигательных смесей, а кроме того, охотничье и травматическое оружие.