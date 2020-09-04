Киев, 4 сентября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Если бы русскоязычные жители Украины знали отношение властей к русскому языку, они бы не проголосовали за независимость страны. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 3 сентября в эфире телеканала «112.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе

Он сослался на данные опроса компании Gallup, которая в 2008 году выяснила, что для более чем 80% жителей Украины родным языком является русский.

«Если бы им сказали, что им не позволят получать информацию на родном языке или не позволят детей учить, они бы сказали: «Нам не нужна такая власть, мы выберем себе другую», — рассказал политолог.

По его словам, вопрос русского языка на Украине — это вопрос не языка, а прав человека.

Бортник добавил, что из 180 государств мира около 110 имеют многоязычную официальную языковую политику.

«У нас же из этого вопроса сделали пугало, которым одних пугают, вторых запугивают, третьих мотивируют, а параллельно всех подряд грабят», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский продолжил дело своего предшественника Петра Порошенко по искоренению русского языка на Украине. По его мнению, это приведёт к деинтеллектуализации жителей Украины.