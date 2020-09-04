Биробиджан, 4 сентября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Мэру Биробиджана Александру Головатому, у которого лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, стало хуже. Его госпитализировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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Ночью 4 сентября Головатый почувствовал себя хуже. У него появилась отдышка, написал градоначальник на своей странице в Instagram. Он обратился в скорую помощь.

Сейчас Головатый лежит в инфекционном отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, плохо Головатый себя почувствовал в воскресенье, 30 августа. Он рассказал, что поднялась температура — 37,5 — 38, ощущал «ломки в теле, болели суставы». Мэр пожаловался на сильную боль в спине — «как-будто лом проглотил». Лабораторно у Головатого подтвердилось заражение коронавирусом. Его оставили лечиться дома.