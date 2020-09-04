В Калуге наградили лучших садоводов и огородников
Калуга, 4 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Калуге 3 сентября состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Калуга урожайная». В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители министерства сельского хозяйства области и руководители подразделений городской управы.
Конкурс проводится в 25-й раз, за победу в номинациях «Лучший садовый, огородный, дачный участок», «Лучший приусадебный участок», «Лучшее подсобное хозяйство» и «Образцовый противопожарный садовый дом и участок» боролись более 160 участников.
Для гостей была организована выставка достижений калужских садоводов и огородников, выставка-продажа калужских производителей, выступление творческих коллективов, мастер-классы и развлекательная программа для детей.