Калуга, 4 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Калуге 3 сентября состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Калуга урожайная». В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители министерства сельского хозяйства области и руководители подразделений городской управы.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Калуга урожайная»

Конкурс проводится в 25-й раз, за победу в номинациях «Лучший садовый, огородный, дачный участок», «Лучший приусадебный участок», «Лучшее подсобное хозяйство» и «Образцовый противопожарный садовый дом и участок» боролись более 160 участников.

Для гостей была организована выставка достижений калужских садоводов и огородников, выставка-продажа калужских производителей, выступление творческих коллективов, мастер-классы и развлекательная программа для детей.

«Все участники конкурса заслуживают самой высокой оценки, на выставке представлены великолепные образцы овощей, ягод и фруктов, выращенных трудолюбивыми калужскими садоводами и огородниками, — подчеркнул Александр Иванов. — Пусть с каждым годом урожаи калужских сельхозпроизводителей будут всё богаче, чтобы калужане и гости города смогли по достоинству оценить их продукцию. А городские власти, со своей стороны приложат все усилия для поддержки агропромышленного комплекса Калуги».