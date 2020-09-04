Барнаул, 4 сентября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Бесплатное питание, которое для школьников младших классов должны были организовать в российских регионах, оказалось не совсем бесплатным. К примеру, в Алтайском крае, как следует из официального сообщения регионального министерства образования, если какая-то школа собирает деньги на питание в начальной школе — это незаконно. Для остальных категорий, то есть тех, кто не является обучающимися начальной школы, пока сохраняется сумма 4,85 рубля.

Cenya Glova Школьная столовая

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Так произошло потому, что при расчёте компенсации не была учтена сервировка столов. Вместе с тем алтайские чиновники говорят о том, что бесплатный рацион учеников младших классов должен быть разнообразным. Планируется, что детей будут кормить творожной и картофельной запеканкой, биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и другими блюдами не только в обед, но и на завтрак. Также усовершенствуют приготовление гарниров, чтобы питание стало не только полезным, но и вкусным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить всех школьников младших классов горячим бесплатным питанием принадлежит президенту России Владимиру Путину. В Алтайском крае с 1 сентября 2020 года эта льгота коснулась примерно 118 тысяч учеников начальных классов. Финансирование такого питания в регионе обошлось федеральному бюджету в сумму около 350 миллионов рублей.

В новом, 2021 году будут выделены дополнительные средства на питание учащихся с первого по четвертый класс, доля софинансирования из Федерального бюджета существенно возрастет.

1 сентября 2020 г. глава Барнаула Вячеслав Франк, выступая перед учащимися школы №55 по случаю дня Дня знаний, заверил родителей, что в бюджете города предусмотрели ежемесячное выделение порядка 1,5 млн рублей «на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1−4-х классов». Но деньги ещё не выделены, взимание платы продолжается.