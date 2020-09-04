Красноярск, 4 сентября, 2020, 08:01 — ИА Регнум. В Норильске (Красноярский край), пережившем экологическую катастрофу, практически завершены работы по сбору нефтепродуктов и перекачке топливно-водяной смеси на склад временного хранения. Однако ситуация на месте ЧС «остаётся напряжённой», сообщили ИА REGNUM 4 сентября в правительстве Красноярского края.

Morspas.com Последствия разлива топлива в Норильске

Ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-таймырская энергетическая компания» (НТЭК) обсудили на заседании совета безопасности Красноярского края, которое провёл губернатор региона Александр Усс.

На заседании прозвучала информация, что учёные-экологи Сибирского федерального университета (СФУ), занимающиеся анализом последствий аварии, завершили полевые работы.

«Ситуация на месте ЧС остаётся напряжённой, повсеместно фиксируются превышения ПДК нефтепродуктов и тяжёлых металлов, что ещё раз подтверждает необходимость комплексной экологической реабилитации пострадавшей территории», — говорится в сообщении краевого правительства.

Соответствующий план в настоящее время разрабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На территории ТЭЦ-3 НТЭК разрушился резервуар с дизельным топливом, в результате около 21 тыс. тонн нефтепродуктов попало в ближайшую реку.

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