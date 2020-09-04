Париж, 4 сентября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. В четверг, 3 сентября, глава французской партии «Европа Экология Зеленые» Жульен Байю раскритиковал план по восстановлению экономики, ранее представленный правительством Франции. По его мнению, 30 миллиардов евро, которые планируется потратить на экологию, — «недостаточная сумма, выделенная для галочки», сообщает Le Figaro.

France Inter Лидер партии «Европа Экология Зеленые» Жульен Байю

«Такие расходы на экологию не внушают оптимизма… столько же нужно было тратить каждый год все прошедшие 10 лет. Предлагаемой суммы абсолютно не достаточно», — пояснил Байю. «Нам нужен проект реформирования экономики, а не план восстановления, который, возможно, был бы эффективен в прошлом. Он включает лишь часть мер по реконструкции теплоэнергетики и функционирования транспорта», — добавил он.

Лидер зеленых также выразил сожаление, что правительство Франции продолжает поддерживать использование ископаемых энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 3 сентября, французское правительство представит план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.