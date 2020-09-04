Барнаул, 4 сентября, 2020, 07:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро 4 сентября, отмечен существенный рост пациентов с внебольничной пневмонией (3420 человек, плюс 50 за последние сутки) и ОРВИ (3601 человек, плюс 5 за последние сутки).

James Heilman, MD Пневмония на флюорограмме

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Тяжелобольных — 116 (минус пять пациентов за последние сутки), тех, кто находится на аппарате ИВЛ — 33 (минус четыре пациента за последние сутки). Не обошлось без пяти новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 356 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 11 970 человек (+62 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 731 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, а число больных пневмонией растёт, власти региона приняли решение о некотором послаблении карантинных ограничений.

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