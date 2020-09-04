Новочебоксарск, Чувашия, 4 сентября, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске в рамках благотворительной акции «Ельниковской роще» передано 4 тонны кормов для животных зоопарка и оборудование для лесоочистки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксарской ГЭС.

Cheges.rushydro.ru Верблюд Бархан

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Отмечается, что из-за пандемии коронавируса с марта зоопарк не принимает посетителей и поэтому испытывал финансовые трудности с приобретением кормов. Сейчас в нём живут 97 обитателей, в числе которых — верблюд, зубр, бизон, олень, медведь, волк, лисы, кабаны. При поддержке энергетиков животные в зоопарке смогут перезимовать: в ходе благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» особо охраняемой природной территории «Ельниковская роща» передано более 4 тонн кормов — пшеницу, ячмень, комбикорма, специальные добавки для медведя.

Отметим, ранее при участии благотворителей в роще была открыта аллея деревянных скульптур, оборудован лесопитомник, проведено лесопатологическое обследование, реализована программа по заселению 14 белок для восстановления их популяции.

Cheges.rushydro.ru Ельниковской роще передано более 4 тонн кормов для зоопарка

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия находится на третьем этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, но пока массовые мероприятия запрещены.