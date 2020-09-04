Москва, 4 сентября, 2020, 06:57 — ИА Регнум. Повышение цен на табачные изделия и ограничение их производства в России помогут снизить интерес российских школьников к курению, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и наукe Геннадий Онищенко в интервью радиостанции Sputnik.

Caroline van Deurs. Не погодам. 1914

Геннадий Онищенко У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации. В нашей стране производят где-то порядка 200 млрд штук сигарет в год, при этом на территории нашей страны не выращивают табак.

При этом бывший главный санитарный врач страны раскритиковал идею о введении штрафов для родителей курящих школьников, заявив что курение — это форма наркомании и больных нужно лечить, а не наживаться на них.

«У него есть зависимость. Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет», — отметил Онищенко.

Вместе с тем законодатель признал, что одной причинами этой вредной привычки являются плохое воспитание и заразительный пример родителей.

Как сообщало ИА REGNUM согласно данным опроса ИХ «Ромир», проведенного в августе 2020 года, в России курильщиками являются 36% жителей страны.