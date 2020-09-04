Чебоксары, 4 сентября, 2020, 06:54 — ИА Регнум. В Чувашии началась реализация программы субсидирования переоборудования транспорта на природный газ (метан), сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Cap.ru -6

В республике продолжается формирование реестра пунктов переоборудования, в который в настоящее время включены шесть сервисных станций. В ведомстве отмечают, что подрядчики имеют сертификаты и опыт переоборудования, посты переоборудования и накопительные площадки.

Перевести технику с бензина на метан можно за треть стоимости: расходы компенсируются за счёт федеральной субсидии. В программе могут принять участие как представители малого и среднего бизнеса, так и граждане, включая самозанятых.

Ранее власти заявляли, что в 2020 году предусмотрено переоборудование 595 транспортных средств и строительство трёх автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Читайте также: Чувашия получит 20,4 млн рублей на перевод транспорта на метан

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия вошла в число 23 регионов, которым выделена федеральная субсидия на переоборудование транспортных средств. В Чувашии принято постановление о выделении субсидий на возмещение части затрат по переоборудованию транспортных средств, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для работы на газомоторном топливе. Заявлялось, что в 2020 году на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 20,473 млн рублей, в 2021 году — 12,069 млн рублей.

В министерстве транспорта отмечают, что в Чувашии продолжается реализация программы субсидирования строительства заправок природным газом (метаном). В 2020 году на развитие заправочной инфраструктуры предусмотрено 120 млн рублей субсидии. В первой половине сентября введут первую такую автозаправку, вторую построят на трассе М-7 «Волга» в Козловском районе, другую — на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе. В 2021 году планируют запустить ещё две заправочные станции.