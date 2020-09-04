Чебоксары, 4 сентября, 2020, 06:35 — ИА Регнум. В Чувашии после отмены части ограничений из-за пандемии коронавируса возобновляется работа мобильных передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Cap.ru ФАП в Вурнарском районе

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По данным ведомства, в сёла и деревни начнут выезжать мобильные ФАПы, при этом консультации и обследование будут проводиться с соблюдением всех мер профилактики. В частности, передвижной ФАП Вурнарской центральной районной больницы с 7 сентября будет выезжать не менее четырёх раз в неделю.

За шесть лет в республике новые фельдшерско-акушерские пункты построены вместо 205 аварийных.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия перешла на третий этап снятия ограничений. Больницы возвращаются в штатный режима работы: напомним, ранее в Чувашии возобновили оказание плановой медицинской помощи Федеральный центр травматологии, республиканская клиническая больница.