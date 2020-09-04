Приштина, Сербия, 4 сентября, 2020, 05:59 — ИА Регнум. Вечером 3 сентября, буквально за час-два до начала встречи премьер-министра Косово Авдуллы Хоти и президента Сербии Александра Вучича в Вашингтоне стало известно, что бывший начальник штаба УЧК (алб. Армии освобождения Косово), занимавший с 2006 по 2008 гг. пост премьер-министра Косово Агим Чеку был вызван в Специальный трибунал по Косово в Гааге в качестве обвиняемого.

U.S. Army Агим Чеку (слева)

Чеку лично рассказал представителям албанского новостного агентства Telegrafi, что предстанет в суде уже 28 сентября.

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Неизвестно, чем будет грозить Чеку вызов в Гаагу, однако время, выбранное Трибуналом, заставляет считать произошедшее предупреждением властям Косово со стороны Евросоюза перед переговорами с делегацией Сербии в Вашингтоне.