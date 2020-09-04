Москва, 4 сентября, 2020, 05:51 — ИА Регнум. Запрет на понижение прожиточного минимума в регионах планирует ввести правительство России. Об этом 4 сентября пишут «Известия» со ссылкой на осведомлённые источники.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

Инициатива накануне обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Главной идеей, по сведениям источников, станет введение ограничения для случаев, когда размер нового минимума после расчётов окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины прожиточного минимума.

Кроме того, правительство планирует скорректировать методику расчёта показателя: в целом по России он будет определяться на основе базового набора продуктов, а для регионов установят специальные коэффициенты. Их величина будет зависеть от соотношения уровня федерального прожиточного минимума (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом субъекте.

Ранее министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

Читайте также: Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11468 рублей