Курти: делегация Косово уехала в США, оставив страну в жалком состоянии
Приштина, Сербия, 4 сентября, 2020, 05:42 — ИА Регнум. 3 сентября, накануне встречи политических лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне, бывший премьер-министр Косово и лидер оппозиции Альбин Курти заявил, что делегация Косово уехала в Соединенные Штаты Америки, оставив страну в жалком состоянии в период пандемии, а потому не стоит ждать от нее не справедливости, ни пользы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что данная делегация аномальна и не обладает достаточной легитимностью, чтобы представлять край:
При этом Курти подчеркнул, что переговоры в Вашингтоне не могут завершиться принятием экономического соглашения без принятия политического соглашения, поскольку на переговорах присутствует американский Советник по национальной безопасности. При этом переговоры проходят нетранспарентно и их повестка неизвестна.