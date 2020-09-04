Приштина, Сербия, 4 сентября, 2020, 05:42 — ИА Регнум. 3 сентября, накануне встречи политических лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне, бывший премьер-министр Косово и лидер оппозиции Альбин Курти заявил, что делегация Косово уехала в Соединенные Штаты Америки, оставив страну в жалком состоянии в период пандемии, а потому не стоит ждать от нее не справедливости, ни пользы.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти выступил с пресс-конференцией, на которой заявил, что данная делегация аномальна и не обладает достаточной легитимностью, чтобы представлять край:

Альбин Курти Соглашение не может быть заключено без победителей выборов. Мы не ждем ни пользы, ни правосудия от делегации, которая оставила Косово в наихудшем состоянии в период пандемии, в жалком состоянии, для того, чтобы бегать за Вучичем, чтобы получить признание Заедницы. Делегация из Косово, как мы уже видели, дизориентирована, они параллельно говорят четыре разных, если не противоречащих друг другу вещи.

При этом Курти подчеркнул, что переговоры в Вашингтоне не могут завершиться принятием экономического соглашения без принятия политического соглашения, поскольку на переговорах присутствует американский Советник по национальной безопасности. При этом переговоры проходят нетранспарентно и их повестка неизвестна.