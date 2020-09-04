Москва, 4 сентября, 2020, 04:32 — ИА Регнум. Рекордный перевод средств гражданами из банковских вкладов в другие инструменты сбережений зафиксирован в 2020 году в России из-за снижения процентных ставок, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Драй ИА REGNUM Банк

Она отметила, что указанная тенденция не влияет на общий уровень сбережений в экономике.

Эльвира Набиуллина В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала. Этот переток в целом не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций.

Вместе с тем глава ЦБ предупредила, что банковские организации при принятии решений о ставках по депозитам должны учитывать растущую конкуренцию, которую создает рынок ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля экономист Василий Колташов заявил, что снижение ключевой ставки проводится с целью обеспечения экономического роста в РФ, но пока не решает этой задачи и требует использования других инструментов.