Нью-Дели, 4 сентября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня портал ZDnet сообщает, что во вторник министерство электроники и информационных технологий Индии наложило запрет на 118 приложений, заявив, что они «крадут и тайно передают» данные пользователей на серверы за пределами Индии, тем самым подрывая суверенитет и защиту нации.

Иван Лазебный ИА Красная Весна

« Сбор этих данных, их анализ и дублирование элементами, враждебными национальной безопасности и обороне Индии, что в конечном итоге посягает на суверенитет и целостность Индии, является вопросом очень серьёзным и неотложным, требующим принятия чрезвычайных мер », — говорится в заявлении министерства.

В «чёрном списке» приложений есть ряд известных китайских сервисов, таких как Baidu, WeChat, AliPay, PUBG, SinaNews.

В частности, у компании Tencent был заблокирован ряд её приложений: WeChat и PUBG, в капитале которых она имеет долю, а также новый инструмент видео-конференц-связи VooV, служба хранения Weiyun и приложение Watchlist .

Ранее на этой неделе Управление электросвязи Пакистана (PTA) заблокировало доступ к пяти приложениям для знакомств и потокового вещания, а именно Tinder, Tagged, Skout, Grindr и SayHi.

« Принимая во внимание негативные последствия потоковой передачи аморального/непристойного контента через вышеуказанные приложения, PTA выпустила уведомления для руководства вышеупомянутых платформ с целью удаления служб знакомств и модерации потокового контента в реальном времени в соответствии с местными законами Пакистана. Поскольку платформы не ответили на уведомления в установленный срок, управление издало приказы о блокировке указанных приложений », — говорится в заявлении управления.

С июня между Китаем и Индией наблюдается рост напряженности после пограничного столкновения между солдатами, когда они дрались друг с другом камнями и дубинками. В результате столкновения 20 индийских солдат погибли и более 75 получили ранения.

Напомним, что 22 июня спецслужбы Индии попросили правительство страны заблокировать или настоятельно порекомендовать жителям прекратить использование 53 мобильных приложений, так или иначе связанных с Китайской Народной Республикой, из-за опасений угрозы национальной безопасности.

Под запрет среди прочих попали такие сервисы, как TikTok, UC Browser, Weibo и WeChat.