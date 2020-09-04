Индия и Пакистан блокируют китайские мобильные приложения
Нью-Дели, 4 сентября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Сегодня портал ZDnet сообщает, что во вторник министерство электроники и информационных технологий Индии наложило запрет на 118 приложений, заявив, что они «крадут и тайно передают» данные пользователей на серверы за пределами Индии, тем самым подрывая суверенитет и защиту нации.
В «чёрном списке» приложений есть ряд известных китайских сервисов, таких как Baidu, WeChat, AliPay, PUBG, SinaNews.
В частности, у компании Tencent был заблокирован ряд её приложений: WeChat и PUBG, в капитале которых она имеет долю, а также новый инструмент видео-конференц-связи VooV, служба хранения Weiyun и приложение Watchlist .
Ранее на этой неделе Управление электросвязи Пакистана (PTA) заблокировало доступ к пяти приложениям для знакомств и потокового вещания, а именно Tinder, Tagged, Skout, Grindr и SayHi.
С июня между Китаем и Индией наблюдается рост напряженности после пограничного столкновения между солдатами, когда они дрались друг с другом камнями и дубинками. В результате столкновения 20 индийских солдат погибли и более 75 получили ранения.
Напомним, что 22 июня спецслужбы Индии попросили правительство страны заблокировать или настоятельно порекомендовать жителям прекратить использование 53 мобильных приложений, так или иначе связанных с Китайской Народной Республикой, из-за опасений угрозы национальной безопасности.
Под запрет среди прочих попали такие сервисы, как TikTok, UC Browser, Weibo и WeChat.