Париж, 4 сентября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс в своём выступлении на радиоканале RTL объявил о плане перезапуска экономики для противодействия экономическим последствиям пандемии, вызванной Covid-19, с целью создания 160 000 рабочих мест в 2021 году.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

План, объявленный премьер-министром, направлен на достижение долгосрочных целей, таких как переход к использованию чистой энергии.

Жан Кастекс сказал:

« Для Франции перезапустить экономику и бороться с безработицей — настоящий подарок ».

План на €100 млрд представлен сегодня утром членам кабинета министров, после чего премьер-министр должен провести пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности.

Жан Кастекс сказал, что план будет состоять из «массового вливания денег в экономику». Озвученные на данный момент подробности включают цель создания 160 000 рабочих мест к 2021 году.

План, названный France Relance, будет включать в себя расходы и инвестиции в размере €100 млрд, частично предоставляемые Европейским союзом. Жан Кастекса в интервью, которое он дал газете Le Figaro, заявил, что этот план является «самым крупным из объявленных на сегодняшний день в Европе».

Деньги будут разделены между тремя экономическими приоритетами:

€30 млрд пойдут на стимулирование экономического роста;

€35 млрд — на повышение конкурентоспособности (например, за счет снижения налогов);

€35 млрд — на социальную и местную сплоченность (здоровье, рабочие места для молодежи и т. д.)

Хотя план был создан с намерением сохранить рабочие места и оживить экономику в краткосрочной перспективе, он также должен направить страну к достижению долгосрочных целей. К ним относятся переход к использованию чистой энергии, технологическая конкурентоспособность и цифровая революция.

С этой целью отрасли, которые входят в число крупнейших производителей парниковых газов, получат финансовую поддержку для перехода на чистую энергию, а €11 млрд будут инвестированы в транспорт. Планы включают развитие новых железнодорожных линий, общественного транспорта, использующего экологически чистую энергию, предоставление велосипедных услуг и поддержку покупки экологически чистых транспортных средств.

Общественные здания получат €4 млрд, а жилые — €2 млрд на поддержку экологически безопасного ремонта.

Бизнес получит €9 млрд для поддержки перехода к углеродной нейтральности к 2050 году. Сельскому хозяйству, которое отдает приоритет малым транспортным средствам, будет выделено €1,2 млрд. Также средства будут выделены на проекты по снабжению питьевой водой.

Французское правительство стремится снизить налоги до того же уровня, что и в других странах ЕС, чтобы повысить конкурентоспособность французского бизнеса. Планируется снижение налогов до €10 млрд в год.

Для поддержки частного и государственного цифрового сектора государство планирует продолжить его оцифровку, инвестировав в эти процессы €1,6 млрд. В создание высокоскоростного интернета будет вложено €500 млн для улучшения качества передачи данных по всей Франции.

Поддержка в размере до €1 млрд будет предоставлена программам цифровой трансформации в секторах здравоохранения, электроники, продовольствия и сельского хозяйства, 5G и промышленности, а малые предприятия получат доступ к помощи, которая поможет им оцифровать свои предложения.

Правительство выделило €6,7 млрд на поддержку 750 000 молодых людей во Франции, впервые вышедших на рынок труда.

Меры поддержки будут включать сокращение до €4000 трудовых выплат за новых сотрудников в возрасте до 26 лет, до 200 000 бесплатных или бюджетных мест на учебных курсах, доступ к которым можно получить через правительственное приложение Mon Comptede Formation (Мой учебный счет), и создание 100 000 государственных должностей.

Французская экономика в значительной степени базируется на малом и среднем бизнесе. По данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), на конец 2017 года в стране существовало 4,7 млн предприятий, из которых 99,9% можно было отнести к разряду микро (до 10 сотрудников в штате), малых и средних (до 250 человек) или промежуточных (до 5000 человек). Такие компании создавали порядка 70−75% от всех рабочих мест и обеспечивали до 70% добавленной стоимости, работая преимущественно в розничной торговле, общественном питании, туризме, культурно-досуговой индустрии, транспортно-ремонтной отрасли, различных видах экспертной деятельности и т.п. Из-за пандемии и введенного властями режима изоляции все эти сферы понесли прямые или косвенные издержки, сократив или полностью остановив производство. В марте 2019 года безработица во Франции составила 9 млн человек при том, что одновременно сократилось количество вакансий на рынке труда на 70% по сравнению с мартом 2019 года. Особенно сильный удар от пандемического кризиса получило сельское хозяйство, о прямой поддержке которого в интервью премьер-министр Жан Кастекс не упоминает.

По оценке директора Банка Франции Ф. Вильруа де Гало, каждые две недели карантина обходятся в 1,5% экономического роста, и в итоге к концу 2020 года ВВП Франции упадет на 8%.