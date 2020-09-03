Афины , 3 сентября, 2020, 23:57 — ИА Регнум. МИД Греции «принял к сведению» намерение НАТО создать «механизм деэскалации» в Восточном Средиземноморье, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

Dodmedia.osd.mil Корабль ВМС Греции

«Мы приняли к сведению желание генерального секретаря НАТО работать над созданием механизмов деэскалации… Однако только немедленное удаление всех турецких судов с греческого континентального шельфа будет означать деэскалацию», — заявил журналистам греческий дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Греция и Турция согласились начать «технические переговоры» по Восточному Средиземноморью под эгидой военного блока.

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