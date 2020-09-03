Лондон, 3 сентября, 2020, 23:50 — ИА Регнум. В сеть выложили ролик с демонстрацией геймплея (игрового процесса) будущей многопользовательской кооперативной игры Scavengers. Видео было опубликовано 2 сентября на YouTube-канале портала IGN.

Playscavengers.com «Scavengers»

В Scavengers геймерам предложат выступить в роли исследователей, работающих на противоборствующие стороны в обстоятельствах ледникового постапокалипсиса. Отмечается, что в игре будут совмещены и сбалансированы режимы PvP (игрок против игрока) и PvE (игрок против компьютера).

Геймерам предстоит бороться с тяжёлыми погодными условиями, хищниками и противниками, управляемыми искуственным интеллектом. В игре будут объединены жанры исследования, выживания и экшена.

Созданием Scavengers занимается студия Midwinter Entertainment, сотрудники которой ранее разрабатывали такие игры, как Battlefield, Gears Of War и Halo. Ожидается, что релиз состоится в начале 2021 года.