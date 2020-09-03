Аддис-Абеба, 3 сентября, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Более миллиона человек на африканском континенте уже переболели COVID-19 и считаются выздоровевшими, 3 сентября сообщает Africa CDC.

ИА REGNUM Бомы масаев

Согласно отчету, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Африке на данный момент составляет 1 267 656, погибли от COVID-19 на континенте 30 294 человека.

При этом число переболевших COVID-19 жителей стран Африки, которые уже выздоровели к настоящему моменту, составляет 1 009 824.

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